Лаврентий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1774
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1802
Сын: Яков Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ефрем Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ирина
Работа или профессия
Неизвестно