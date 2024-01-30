Леонов Никифор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
09.03.1937
Сын: Леонов Виктор Никифорович
Мать ребёнка: Леонова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно