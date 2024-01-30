Леонов Никифор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Никифор Сергеевич

Леонов Никифор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
09.03.1937

Сын: Леонов Виктор Никифорович

Мать ребёнка: Леонова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close