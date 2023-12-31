(Русинова) Степанида Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Денисов Михайло Иванович
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1782
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Михайло Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно