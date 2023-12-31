(Русинова) Степанида Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Русинова) Степанида Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

1766 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Денисов Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Денисов Михайло Иванович

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1782

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Михайло Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Михайло Иванович

Смерть
Неизвестно
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