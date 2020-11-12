Овсов Вадим Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсов Вадим Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1964

Дата смерти

12.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964

Отец: Овсов Валерий Иванович

Мать: Ломидзе Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тренина Татьяна Владимировна

Смерть
12.11.2020
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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