Овсов Вадим Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1964
Дата смерти12.11.2020
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964
Отец: Овсов Валерий Иванович
Мать: Ломидзе Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тренина Татьяна Владимировна
Смерть
12.11.2020
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)