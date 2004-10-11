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Кремнев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1932

Дата смерти

11.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1932

Отец: Кремнев Иван Егорович

Мать: Кремнева (Попова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремнев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Кремнева (Карманова) Нина Федоровна

Бракосочетание
19.01.1957

Жена: Кремнева (Карманова) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
18.12.1957

Сын: Кремнев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кремнева (Карманова) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1960

Сын: Кремнев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кремнева (Карманова) Нина Федоровна

Смерть
11.10.2004

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