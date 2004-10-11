Кремнев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1932
Дата смерти11.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кремнева (Карманова) Нина Федоровна
Бракосочетание
19.01.1957
Рождение ребёнка
18.12.1957
Сын: Кремнев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кремнева (Карманова) Нина Федоровна
Рождение ребёнка
01.03.1960
Сын: Кремнев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кремнева (Карманова) Нина Федоровна
Смерть
11.10.2004