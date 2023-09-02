Дьяков Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяков Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Дьяков Владислав Александрович

Мать: Дьякова Ирина

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