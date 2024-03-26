Ракина (Урнышева) Домна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ракин Иван Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Ракин Иван Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ракин Федор Иванович
Отец ребёнка: Ракин Иван Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукольщикова (Ракина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ракин Иван Евстигнеевич
Русашор, Прилузский район, Автономная область Коми
Смерть
1975