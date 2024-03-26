Ракина (Урнышева) Домна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракина (Урнышева) Домна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ракин Иван Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Ракин Иван Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ракин Федор Иванович

Отец ребёнка: Ракин Иван Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукольщикова (Ракина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ракин Иван Евстигнеевич

Русашор, Прилузский район, Автономная область Коми
Смерть
1975

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