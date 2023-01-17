Горевская София Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1930
Дочь: Карачун Янина Ивановна
Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович
Волька, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горевский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачун Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горевская Елена Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горевский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович
Смерть
Неизвестно