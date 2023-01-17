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Горевская София Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Карачун Янина Ивановна

Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович

Волька, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горевский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачун Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горевская Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горевский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гореский Петр Иванович

Отец ребёнка: Горевский Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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