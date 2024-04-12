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Багров Афанасий Федорович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.08.1899 ст.

Дата смерти

13.08.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
22.08.1899 ст.

Отец: Багров Федор Семенович

Мать: Мария Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 22.08.1899 Афанасий Федорович Вилина отец крестьянин Федор Семенович Вилина мать жена Мария Ивановна Вилина крестьянин Трофим Семенович Вилина крестьянская девица Евдокия Павл... Показать все
Смерть
13.08.1900 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 13.08.1900 Вилина крестьянский сын Афанасий Федорович 1897 Вилина отец крестьянин Федор Семенович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HXQ1?i=421&cat... Показать все
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