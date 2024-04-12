Багров Афанасий Федорович
Место рождения
Дата рождения22.08.1899 ст.
Дата смерти13.08.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1899 ст.
Отец: Багров Федор Семенович
Мать: Мария Ивановна
Афанасьевская церковь 22.08.1899 Афанасий Федорович Вилина отец крестьянин Федор Семенович Вилина мать жена Мария Ивановна Вилина крестьянин Трофим Семенович Вилина крестьянская девица Евдокия Павл... Показать все
Смерть
13.08.1900 ст.
Афанасьевская церковь 13.08.1900 Вилина крестьянский сын Афанасий Федорович 1897 Вилина отец крестьянин Федор Семенович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HXQ1?i=421&cat... Показать все