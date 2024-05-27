(Первушина) Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Первушина) Ксения Васильева
Отец ребёнка: Первушин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Первушина) Мелания Васильева
Отец ребёнка: Первушин Василий Михайлов
Смерть
1772