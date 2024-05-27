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(Первушина) Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Василий Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Первушина) Ксения Васильева

Отец ребёнка: Первушин Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Первушина) Мелания Васильева

Отец ребёнка: Первушин Василий Михайлов

Смерть
1772

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