Дудин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 09.04.2022 09:55:57.
Место жительства
1714
Книга переписная дворцовых крестьян, служилых людей, церковнослужителей Рыбной пустоши, Верхоценской волости Тамбовского уДеревни Семикиной крестьяне | Ревизия 1714 г. | РГАДА, ф.350, оп.1, д.405
Смерть
Неизвестно

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