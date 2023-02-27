Дудин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Место жительства
1714
Книга переписная дворцовых крестьян, служилых людей, церковнослужителей Рыбной пустоши, Верхоценской волости Тамбовского уДеревни Семикиной крестьяне | Ревизия 1714 г. | РГАДА, ф.350, оп.1, д.405
Смерть
Неизвестно