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Плехов Виктор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.
1910 г.р.

Дети

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1943 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Плехов Афанасий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двинянинова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двинянинова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двинянинова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двинянинова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двинянинова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1943

Сын: Двинянинов Юрий Викторович

Мать ребёнка: Двинянинова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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