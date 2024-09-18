Плехов Виктор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Плехов Афанасий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
28.02.1943
Сын: Двинянинов Юрий Викторович
Мать ребёнка: Двинянинова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно