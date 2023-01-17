Илюшин Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшин Федор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Табакаева Мазеина Липатова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Елисеева Мария Алексеевна

Куракино, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюшина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Елисеева Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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