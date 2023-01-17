Илюшин Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Табакаева Мазеина Липатова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Елисеева Мария Алексеевна
Куракино, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюшина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Елисеева Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно