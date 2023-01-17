Станоткина Елена Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткина Елена Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1911

Сын: Станоткин Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Станоткин Антон Фёдорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1913

Сын: Станоткин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Станоткин Антон Фёдорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станоткин Антон Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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