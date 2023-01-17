Станоткина Елена Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1911
Сын: Станоткин Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Станоткин Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
07.02.1913
Сын: Станоткин Григорий Антонович
Отец ребёнка: Станоткин Антон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно