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(фон Корф) Елизавета Алексеевна
(фон Корф) Елизавета Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Baron Von Korff Алексей Григорьевич
1751 г.р.
Мать
Фон Корф (Нарышкина) Настасья Александровна
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Baron Von Korff Алексей Григорьевич
Мать:
Фон Корф Настасья Александровна
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