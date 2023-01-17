Тищенко Михаил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Михаил Кириллович

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Место рождения

Ананьевский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Ананьевский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Отец Тищенко Кирилл Михайлович, мать Тищенко Татьяна Семёновна, во время войны проживали в г. Сочи в санатории им. Ворошилова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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