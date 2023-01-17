Тищенко Михаил Кириллович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Тищенко Кирилл Михайлович, мать Тищенко Татьяна Семёновна, во время войны проживали в г. Сочи в санатории им. Ворошилова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно