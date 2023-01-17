Петрова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1962

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1962

Отец: Рыбаков Пётр Михайлович

Мать: Рыбакова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
02.05.1985

Сын: Петров Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Андрей Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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