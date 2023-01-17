Петрова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1962
Отец: Рыбаков Пётр Михайлович
Мать: Рыбакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1985
Сын: Петров Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Петров Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
09.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Андрей Владимирович