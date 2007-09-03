Фатыхов Миннихан Фатыхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатыхов Миннихан Фатыхович

Фатыхов Миннихан Фатыхович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.08.1919

Дата смерти

03.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919

Отец: Фатых

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Фатыхов Минихан Фелтах красноармеец В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Татарская АССР, Сардыган Последнее место службы 111 ап ( 111 ап ) Судьба попал в плен Место пленения Керчь Лагерь Га... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.09.2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.