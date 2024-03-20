Беляев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Дмитрий

Беляев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

2009 г.р.
2016 г.р.
2018 г.р.
2018 г.р.

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2009

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Беляева Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
2016

Сын: Глеб

Мать ребёнка: Беляева Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Даша

Мать ребёнка: Беляева Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
2018

Сын: Данил

Мать ребёнка: Беляева Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Светлана Анатольевна

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