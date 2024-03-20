Беляев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2009
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Беляева Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
2016
Сын: Глеб
Мать ребёнка: Беляева Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Даша
Мать ребёнка: Беляева Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
2018
Сын: Данил
Мать ребёнка: Беляева Светлана Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно