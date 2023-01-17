Упоров Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Упорова Парасковья Васильевна
Бракосочетание
До 1910
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Тонкушина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Упорова Парасковья Васильевна
Осуждение
До ?.05.1930
Выселение кулацких хозяйств по III категории.
Реабилитация осужденного
09.06.1930
Выписка из протокола № 29 заседания Президиума Ирбитско-Заводского РИКа Ирбитского округа от 09.06.1930 г. Архив: ГКУСО "Государственный архив в городе Ирбите" Фонд: Р-183 ->Опись: 1 ->Дело: 150->Л. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Упорова Парасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно