Упоров Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУпоров Николай Васильевич

Упоров Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Упорова Парасковья Васильевна

Писанец, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
До 1910

Жена: Упорова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Тонкушина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Упорова Парасковья Васильевна

Писанец, Артемовский, Свердловская область
Осуждение
До ?.05.1930
Писанец, Артемовский, Свердловская область
Выселение кулацких хозяйств по III категории.
Реабилитация осужденного
09.06.1930
Выписка из протокола № 29 заседания Президиума Ирбитско-Заводского РИКа Ирбитского округа от 09.06.1930 г. Архив: ГКУСО "Государственный архив в городе Ирбите" Фонд: Р-183 ->Опись: 1 ->Дело: 150->Л. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Упорова Парасковья Васильевна

Писанец, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close