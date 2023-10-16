Емельянов Андрей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Емельян Осипович
Мать: Ирина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Осиповна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Емельянов Евграф Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Емельянов Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Емельянов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Емельянов Парфений Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Рогачёва (Емельянова) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Болобоново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно