Емельянов Андрей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Андрей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Емельян Осипович

Мать: Ирина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Осиповна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Емельянов Евграф Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Емельянов Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Емельянов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Емельянов Парфений Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Рогачёва (Емельянова) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Емельянов Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Болобоново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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