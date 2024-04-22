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Подсевалов Алексей Михайлович

Место рождения

Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
деревня Барская Московка, Николаевская волость, Ставропольский уезд приход села Николаева
Бракосочетание
Около 1866 ст.

Жена: Подсевалова Пелагея Федоровна

Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.

Дочь: Грызунова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Подсевалова Пелагея Федоровна

Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Родилась д. Барская Московка, где именно она была, на карте найти не могу. Но в д. Московка упоминание фамилии Подсеваловы также имеется.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куринова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсевалов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсевалов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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