Подсевалов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
деревня Барская Московка, Николаевская волость, Ставропольский уезд приход села Николаева
Бракосочетание
Около 1866 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.
Дочь: Грызунова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Подсевалова Пелагея Федоровна
Родилась д. Барская Московка, где именно она была, на карте найти не могу. Но в д. Московка упоминание фамилии Подсеваловы также имеется.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куринова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подсевалов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подсевалов Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно