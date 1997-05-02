(Daley) Rita
Место рожденияHarrisburg, Dauphin, Pennsylvania, United States
Дата рождения11.06.1916
Дата смерти02.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
03.01.1938
Сын: Loher Ralph Мл.
Отец ребёнка: Loher Ralph
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: (Loher) Barbara Ann
Отец ребёнка: Loher Ralph
Смерть
02.05.1997