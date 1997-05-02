(Daley) Rita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Daley) Rita

Место рождения

Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, United States

Дата рождения

11.06.1916

Дата смерти

02.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1920
Рождение ребёнка
03.01.1938

Сын: Loher Ralph Мл.

Отец ребёнка: Loher Ralph

Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: (Loher) Barbara Ann

Отец ребёнка: Loher Ralph

Смерть
02.05.1997

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