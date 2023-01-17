Эрих Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1988
Отец: Эрих Андрей Александрович
Мать: Эрих Ольга Николаевна
Бракосочетание
18.10.2013
Рождение ребёнка
28.12.2015
Дочь: Абросимова Мария Руслановна
Отец ребёнка: Абросимов Руслан Викторович
Рождение ребёнка
24.03.2021
Дочь: Абросимова Дарья Руслановна
Отец ребёнка: Абросимов Руслан Викторович