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Эрих Анна Андреевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

18.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1988

Отец: Эрих Андрей Александрович

Мать: Эрих Ольга Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
18.10.2013

Муж: Абросимов Руслан Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.12.2015

Дочь: Абросимова Мария Руслановна

Отец ребёнка: Абросимов Руслан Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.2021

Дочь: Абросимова Дарья Руслановна

Отец ребёнка: Абросимов Руслан Викторович

Москва, город федерального значения Москва
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