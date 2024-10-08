Бодунова Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодунова Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодунов Никифор Кодратович

Рождение ребёнка
25.02.1835 ст.

Дочь: Карпова (Бодунова) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1838

Дочь: Бодунова Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1838 ст.

Дочь: Бодунова Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Бодунов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1843 ст.

Дочь: Холуева (Бодунова) Иустиния Никифоровна

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Рождение ребёнка
03.09.1845 ст.

Дочь: Бодунова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1847 ст.

Дочь: Бодунова Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1849 ст.

Дочь: Бодунова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1852 ст.

Дочь: Бодунова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855 ст.

Сын: Бодунов Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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