Бодунова Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Карпова (Бодунова) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Дочь: Бодунова Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Дочь: Бодунова Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Сын: Бодунов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Дочь: Холуева (Бодунова) Иустиния Никифоровна
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Дочь: Бодунова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Дочь: Бодунова Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Дочь: Бодунова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Дочь: Бодунова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович
Сын: Бодунов Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Бодунов Никифор Кодратович