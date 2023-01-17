Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиМежду 1738 и 1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Петр
Мать: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Илья Иванович
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1738 и 1747