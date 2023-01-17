Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Петрович

Иван Петрович

avatar

Место рождения

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1682

Дата смерти

Между 1738 и 1747

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Петр

Мать: Мавра Ивановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Илья Иванович

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Между 1738 и 1747
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close