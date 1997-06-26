Тарасова Феоктинья Даниловна
Место рожденияД. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Дата рождения02.04.1907
Дата смерти26.06.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1907
Отец: Тарасов Данил Феоктистович
Мать: не указана
Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Рождение ребёнка
29.08.1934
Дочь: Никитина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Александрович
Абор им. Лазо, Хабаровский край
Смерть
26.06.1997
Верняя Пышма, Свердл. обл.