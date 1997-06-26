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Тарасова Феоктинья Даниловна

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Место рождения

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.

Дата рождения

02.04.1907

Дата смерти

26.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1907

Отец: Тарасов Данил Феоктистович

Мать: не указана

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Рождение ребёнка
29.08.1934

Дочь: Никитина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Александрович

Абор им. Лазо, Хабаровский край
Смерть
26.06.1997
Верняя Пышма, Свердл. обл.
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