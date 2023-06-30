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Исаева (Изосимова) Нина Михайловна
Исаева (Изосимова) Нина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Изосимов Михаил Андреевич
1901 г.р.
Мать
Изосимова (Мухина) Александра Степановна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Изосимов Михаил Андреевич
Мать:
Изосимова Александра Степановна
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