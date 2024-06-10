Бельгер Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельгер Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.?

Сын: Бельгер Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бельгер (Чеботарева) Нина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельгер Александр Иванович

Мать ребёнка: Бельгер (Чеботарева) Нина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельгер (Чеботарева) Нина Захаровна

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