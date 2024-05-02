Мацуй (Пищик) Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1872
Отец: Пищик Иван Матвеевич
Бракосочетание
06.02.1894
Рождение ребёнка
31.10.1897
Дочь: Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич
Рождение ребёнка
22.01.1900
Сын: Мацуй Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич
Рождение ребёнка
25.01.1903
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич
Рождение ребёнка
23.09.1905
Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич
Рождение ребёнка
14.02.1908
Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич
Смерть
Неизвестно