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Мацуй (Пищик) Стефанида Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

12.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1872

Отец: Пищик Иван Матвеевич

Мать: Пищик Соломония Ефимиевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Мацуй Афанасий Парфениевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1897

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
22.01.1900

Сын: Мацуй Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.01.1903

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Мацуй Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.02.1908

Сын: Мацуй Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Мацуй Афанасий Парфениевич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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