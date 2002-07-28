(Koenig) Adela
Место рожденияNew York, USA
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
New York, USA
Место жительства
1935
Бракосочетание
1939
Муж: Kopald Harry
Manhattan, New York City, New York, United States
Место жительства
1940
141 Ross Street, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно