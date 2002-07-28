(Koenig) Adela — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Koenig) Adela

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Место рождения

New York, USA

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

New York, USA
Место жительства
1935
Бракосочетание
1939

Муж: Kopald Harry

Manhattan, New York City, New York, United States
Место жительства
1940
141 Ross Street, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно
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