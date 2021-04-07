Норовяткина (Куцепалова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норовяткина (Куцепалова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1988

Сын: Норовяткин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Норовяткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1990

Сын: Норовяткин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Норовяткин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норовяткин Николай Иванович

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