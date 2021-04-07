Норовяткина (Куцепалова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1988
Сын: Норовяткин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Норовяткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1990
Сын: Норовяткин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Норовяткин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно