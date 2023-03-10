Солодовников Егор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Солодовников Сергей
Мать: Солодовников Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Солодовников Павел Егорович
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Егора)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Солодовников Мин Егорович
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Егора)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Солодовников) Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Егора)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Солодовников) Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Егора)
Смерть
Неизвестно