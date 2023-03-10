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Солодовников Егор Сергеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Солодовников Сергей

Мать: Солодовников Наталья

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Матрёна (жена Егора)

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1818

Сын: Солодовников Павел Егорович

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Егора)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Солодовников Мин Егорович

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Егора)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Солодовников) Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Егора)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Солодовников) Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Солодовников Матрёна (жена Егора)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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