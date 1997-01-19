Чередова (Петрова) Антонина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1913
Дата смерти19.01.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1913
Отец: Петров Виктор Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
19.11.1934
Рождение ребёнка
28.12.1938
Сын: Чередов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Чередов Константин Николаевич
Письмянка, Усень-Ивановская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1953
Рождение ребёнка
26.04.1955
Смерть
19.01.1997