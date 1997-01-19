Чередова (Петрова) Антонина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Петрова) Антонина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1913

Дата смерти

19.01.1997

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1913

Отец: Петров Виктор Владимирович

Мать: не указана

Бракосочетание
1931

Муж: Чередов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.1938

Сын: Чередов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Чередов Константин Николаевич

Письмянка, Усень-Ивановская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Константин Николаевич

Смерть
19.01.1997
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