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Ягдаров Виктор Иванович
Ягдаров Виктор Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1956
Пол
Мужской
Отец
Ягдаров Иван Павлович
1925 г.р.
Мать
Ягдарова Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1956
Отец:
Ягдаров Иван Павлович
Мать:
Ягдарова Анастасия
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