Ягдаров Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягдаров Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1956

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1956

Отец: Ягдаров Иван Павлович

Мать: Ягдарова Анастасия

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