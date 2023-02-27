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(Фисенко) Матрёна

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Фисенко Василий

Отец ребёнка: Фисенко Фёдор

Рождение ребёнка
1839

Сын: Фисенко Алексей

Отец ребёнка: Фисенко Фёдор

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фисенко Семён

Отец ребёнка: Фисенко Фёдор

Смерть
Неизвестно

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