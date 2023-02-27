(Фисенко) Матрёна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фисенко Василий
Отец ребёнка: Фисенко Фёдор
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фисенко Алексей
Отец ребёнка: Фисенко Фёдор
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фисенко Семён
Отец ребёнка: Фисенко Фёдор
Смерть
Неизвестно