Григорьев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорьева) Степанида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно