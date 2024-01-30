Григорьев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Степанида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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