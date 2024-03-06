Ерастова Феврония Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерастова Феврония Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Астахова Фекла Иосифовна

Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1911 году. Жених 18 лет, Невеста 16 лет
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ерастов Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Инфа взята с сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50692796/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D9f4e8a358a6cc525252bb153b9935b46b3573f3600... Показать все
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ерастов Ефим Иосифович

Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти
Рождение ребёнка
25.?.1910

Сын: Ерастов Василий Иосифович

Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.03.1917

Дочь: Дарья Иосифовна

Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерастов Иосиф Николаевич

Смерть
Неизвестно
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