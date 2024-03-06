Ерастова Феврония Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Астахова Фекла Иосифовна
Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич
Есть метрика о свадьбе в 1911 году. Жених 18 лет, Невеста 16 лет
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ерастов Дмитрий Иосифович
Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич
Инфа взята с сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50692796/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D9f4e8a358a6cc525252bb153b9935b46b3573f3600... Показать все
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич
Есть метрика о смерти
Рождение ребёнка
25.?.1910
Сын: Ерастов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.03.1917
Дочь: Дарья Иосифовна
Отец ребёнка: Ерастов Иосиф Николаевич
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно