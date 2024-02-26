Леонов Иван Кондратьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Бракосочетание
24.10.1820 ст.
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Матрена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Марья Варламова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Леонов Михаил Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Марья Варламова (Вна)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Леонов Гавриил Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Марья Варламова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Леонова Марья Варламова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно