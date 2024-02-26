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Леонов Иван Кондратьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Леонов Кандратей Ануфриев (Ич)

Мать: Леонова Домна Петрова (Вна)

Бракосочетание
24.10.1820 ст.

Жена: Леонова Марья Варламова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Матрена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Марья Варламова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Марья Варламова (Вна)

Рождение ребёнка
1833

Сын: Леонов Гавриил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Марья Варламова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Леонов Макар Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Марья Варламова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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