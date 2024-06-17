Жигулев Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жигулев Владимир
Мать: (Никитина) Галина
Чебоксары
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жигулева (Кипкаева) Вера
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
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Рождение ребёнка
13.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жигулева (Кипкаева) Вера
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