Романцев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Романцев Яков Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Свитилина (Романцева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна
Смерть
Неизвестно