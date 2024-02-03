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Романцев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Романцев Яков Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Романцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Свитилина (Романцева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Романцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Романцев Никита Иванович

Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Романцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Романцева (Батищева) Алена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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