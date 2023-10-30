Фадеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1863

Отец: не указан

Мать: Фадеева Ксения

Смерть
Неизвестно
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