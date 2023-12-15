Якушова (Курилова) Вера Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушова (Курилова) Вера Никитична

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.09.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1910

Дочь: (Якушова) Любовь Романовна

Отец ребёнка: Якушов Роман Степанович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1913

Дочь: (Якушова) Анна Романовна

Отец ребёнка: Якушов Роман Степанович

Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Якушов Сергей Романович

Отец ребёнка: Якушов Роман Степанович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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