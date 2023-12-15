Якушова (Курилова) Вера Никитична
Место рождения
Дата рождения13.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1910
Дочь: (Якушова) Любовь Романовна
Отец ребёнка: Якушов Роман Степанович
Рождение ребёнка
12.02.1913
Дочь: (Якушова) Анна Романовна
Отец ребёнка: Якушов Роман Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1918
Отец ребёнка: Якушов Роман Степанович