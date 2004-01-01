Игумнова Мария Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игумнов Андриян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1929
Отец ребёнка: Скажутин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Булдыгерова Анна Петровна
Отец ребёнка: Скажутин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.1938
Сын: Скажутин Василий Петрович
Отец ребёнка: Скажутин Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно