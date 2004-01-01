Игумнова Мария Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игумнова Мария Андрияновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игумнов Андриян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1929

Сын: Скажутин Павел Петрович

Отец ребёнка: Скажутин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Булдыгерова Анна Петровна

Отец ребёнка: Скажутин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
29.12.1938

Сын: Скажутин Василий Петрович

Отец ребёнка: Скажутин Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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