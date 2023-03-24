Стогов Ефим Павлович
Место рождения
Дата рождения10.12.1896
Дата смерти27.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1896
Военная служба
07.07.1916
Род войск: 101 пехотная дивизия, 4 батальон, 404-й пехотный Камышинский полк Воинское звание: рядовой -: Ружейное ранение кисти правой руки в WW1 Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_doneseni... Показать все
Военная служба
06.06.1917
Род войск: 35 пехотная дивизия, 139 пехотный Моршанский полк Воинское звание: рядовой -: Ранение в WW1 Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12720951/ Воинская часть: 139-й пехотный М... Показать все
Военная служба
06.07.1917
Киев, Украинская ССР
Род войск: 35 пехотная дивизия, 139 Моршанский полк, 4 рота Воинское звание: рядовой -: Ранение осколком в грудь Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1974909/ Дата выбытия: 06.07.1917... Показать все
Похороны
После 27.07.1982
Опарино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область