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Стогов Ефим Павлович

Место рождения

Торжнево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.12.1896

Дата смерти

27.07.1982

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1896

Отец: Стогов Павел Герасимович

Мать: Стогова Пелагея Алексеевна

Торжнево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Военная служба
07.07.1916
Род войск: 101 пехотная дивизия, 4 батальон, 404-й пехотный Камышинский полк Воинское звание: рядовой -: Ружейное ранение кисти правой руки в WW1 Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_doneseni... Показать все
Военная служба
06.06.1917
Род войск: 35 пехотная дивизия, 139 пехотный Моршанский полк Воинское звание: рядовой -: Ранение в WW1 Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12720951/ Воинская часть: 139-й пехотный М... Показать все
Военная служба
06.07.1917
Киев, Украинская ССР
Род войск: 35 пехотная дивизия, 139 Моршанский полк, 4 рота Воинское звание: рядовой -: Ранение осколком в грудь Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1974909/ Дата выбытия: 06.07.1917... Показать все
Смерть
27.07.1982
Похороны
После 27.07.1982
Опарино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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