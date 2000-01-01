Никифоров Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Максим

Никифоров Максим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Шестакова Анастасия Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Шестакова Анастасия Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Анастасия Геннадьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close