Казьма Финогенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Финоген Климов
Мать: Анисья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек на Гусевском заводе Баташева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Финогенова) Екатерина Казмина
Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Финогенова) Елисавета Казмина
Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
04.02.1806
Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Финогенова) Александра Казьмина
Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Финогенова) Марья Казьмина
Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова
Смерть
1853
Причина смерти: вероятно эпидемия холеры