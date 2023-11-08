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Казьма Финогенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Финоген Климов

Мать: Анисья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финогенова Татьяна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек на Гусевском заводе Баташева
Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Финогенова) Екатерина Казмина

Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Финогенова) Елисавета Казмина

Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1806

Сын: Финогенов Федор Казмин

Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Финогенов Николай Казмин

Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Финогенов Петр Казмин

Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Финогенов Василий Казмин

Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Финогенова) Александра Казьмина

Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Финогенова) Марья Казьмина

Мать ребёнка: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1853
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: вероятно эпидемия холеры

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