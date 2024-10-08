Помосов Андрей (Аксит) Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помосов Андрей (Аксит) Ефремов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

20.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Помосов Ефрем Егоров

Мать: Помосова Евдокия (Санды) Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помосова Марина Григорьева

Крещение
03.08.1839
Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: починка Над ключом Кожиль крестьянин Иван Васильев Пантюхин
Рождение ребёнка
01.04.1845

Сын: Помосов Марк Андреев

Мать ребёнка: Помосова Марина Григорьева

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1848 ст.

Сын: Помосов Сильвестр Андреев

Мать ребёнка: Помосова Марина Григорьева

Бракосочетание
02.10.1857

Жена: Помосова Устинья Артемьева

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1873

Сын: Помосов Федор Андреев

Мать ребёнка: Помосова Устинья Артемьева

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.12.1894
Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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