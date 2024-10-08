Помосов Андрей (Аксит) Ефремов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти20.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
03.08.1839
Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: починка Над ключом Кожиль крестьянин Иван Васильев Пантюхин
Рождение ребёнка
01.04.1845
Сын: Помосов Марк Андреев
Мать ребёнка: Помосова Марина Григорьева
Рождение ребёнка
09.04.1848 ст.
Сын: Помосов Сильвестр Андреев
Мать ребёнка: Помосова Марина Григорьева
Бракосочетание
02.10.1857
Рождение ребёнка
16.03.1873
Мать ребёнка: Помосова Устинья Артемьева
Смерть
20.12.1894