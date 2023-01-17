(Фаддиева) Марья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Фаддиев Тимофей Федосеевич
Отец ребёнка: Фаддиев Федосей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Фаддиев Михаил Федосеевич
Отец ребёнка: Фаддиев Федосей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Фаддиева Парасковья Федосеевна
Отец ребёнка: Фаддиев Федосей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
104,105