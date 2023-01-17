(Фаддиева) Марья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаддиева) Марья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Фаддиев Тимофей Федосеевич

Отец ребёнка: Фаддиев Федосей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Фаддиев Михаил Федосеевич

Отец ребёнка: Фаддиев Федосей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Фаддиева Парасковья Федосеевна

Отец ребёнка: Фаддиев Федосей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Федосей Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
104,105
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