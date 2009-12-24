Жукова (Крюкова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Крюкова) Нина Сергеевна

Место рождения

хутор Становое

Дата рождения

10.03.1951

Дата смерти

24.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1951

Отец: Крюков Сергей Тихонович

Мать: Крюкова (Чуева) Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1971

Сын: Жуков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Петрович

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.1977

Сын: Жуков Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Петрович

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.12.2009
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Инфаркт

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