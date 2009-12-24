Жукова (Крюкова) Нина Сергеевна
Место рожденияхутор Становое
Дата рождения10.03.1951
Дата смерти24.12.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1971
Отец ребёнка: Жуков Алексей Петрович
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.1977
Отец ребёнка: Жуков Алексей Петрович
Смерть
24.12.2009
Причина смерти: Инфаркт